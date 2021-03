Jiangsu, l'ex Eder attacca Suning: "Ha mancato di rispetto a tutti, il ds è un bugiardo"

"Suning non continuerà a investire nel calcio, hanno mancato di rispetto a tutti i dipendenti e ai giocatori, ci hanno semplicemente lasciato senza stipendio e impedito di giocare in altri club. Abbiamo fatto una grande cosa per Suning Group, ma non abbiamo ricevuto il trattamento e il rispetto che avremmo meritato". Eder, attaccante italo-brasiliano, ormai ex dell'FC Jiangsu vista la cessazione dell'attività del club da parte di Suning, ha usato parole forte contro la proprietà cinese. "Se il gruppo Suning va in bancarotta, posso anche capirlo - continua Eder ai microfoni dell'Oriental Sports Daily -. Siamo stati rinchiusi in hotel per diversi mesi, diffondendo il nome di Suning nel mondo, ma abbiamo ricevuto un trattamento del genere senza alcun rispetto! Il Il direttore sportivo si è sempre dimostrato un bugiardo e non ha mai rispettato quello che ci aveva promesso".