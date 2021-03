Il possibile assist del governo cinese all'Inter: 1,9 miliardi di euro per il 23% di suning.com

Il governo cinese, spiegano questa mattina la Gazzetta dello Sport e la Repubblica, potrebbe aver fatto un assist all'Inter. Nelle scorse ore la famiglia Zhang ha venduto il 23% di suning.com a due controllate statali, ovvero Kunpeng Capital (8%) e Shenzhen International (15%), per un totale di 1,9 miliardi di euro. Una cifra che dà ossigeno all'universo Suning e che nelle prossime settimane potrebbe avere ricadute positive anche sull'Inter, anche se tutto è ovviamente in evoluzione.

Quali impatti può avere sull'Inter - Fra i possibili risvolti positivi in ottica nerazzurra che sottolinea la Gazzetta che il fatto che, di 1,9 miliardi totali, circa 280 milioni di euro andranno nelle casse di Suning Holdings Group, controllante lussemburghese di Great Horizon, ovvero la proprietaria dell'Inter. la Repubblica invece ricorda come Zhang stia trattando con dei fondi d'investimento per un prestito da circa 200 milioni di euro, oltre al rifinanziamento delle obbligazioni in essere. Teoricamente, con quelle cifre, il presidente dell'Inter potrebbe utilizzare risorse proprie per sistemare le prossime scadenze per poi, nei prossimi mesi, cedere il club con i conti in salute e senza prestiti da rimborsare (e quindi a cifre più alte).