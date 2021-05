Dallo slittamento degli stipendi alla norma anti-Superlega: le decisioni del Consiglio Figc

Consiglio Federale molto importante quello andato in scena nella giornata di ieri. Oltre al rinnovo di Mancini, certificato dalle parole di Gravina e dal comunicato della Federazione, sono molte le decisioni prese nel corso dell'assemblea. Innanzitutto, il Consiglio ha deliberato il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di Serie A di un mese, come richiesto dai club. La scadenza di pagamento quindi slitta da maggio a giugno. Approvate anche le date delle prossime finestre di mercato che saranno 1° luglio-31 agosto 2021, per il mercato estivo; 3-31 gennaio 2022 per la finestra invernale. Dopo la promozione della Salernitana in Serie A, oggi Gravina ha ribadito al presidente Lotito la norma che prevede l’impossibilità a mantenere la doppia proprietà in Serie A. Approvata anche la norma cosiddetta "anti Superlega": la modifica dell'art. 16 delle NOIF in materia di decadenza e revoca dell'affiliazione, che prevede la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla Figc nel caso partecipino a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute da Fifa e Uefa.