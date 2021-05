tmw La FIGC ha deciso: Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per cedere la Salernitana

Claudio Lotito ha tempo fino al 25 giugno per cedere la Salernitana. E' quanto emerso dal Consiglio Federale di oggi, in corso a Roma. Se entro quella data non arriverà la cessione, per la Salernitana scatterà la mancata ammissione al campionato.