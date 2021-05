Davide batte Golia, il Villarreal vince l'Europa League. E la Spagna avrà 5 squadre in Champions

Villarreal nella storia: la squadra che rappresenta una realtà di poco più di 50mila abitanti vince l'Europa League, superando un gigante del calcio europeo come il Manchester United. Trionfo che arriva dopo una sequenza di 22 rigori, dove tutti i giocatori sono stati chiamati all'esecuzione. Decisivi i rigori, perché l'unico errore ironia del destino è di David de Gea, che si fa respingere la conclusione da Geronimo Rulli, riserva in campionato ma titolare indiscusso in coppa. È il primo trofeo internazionale per il submarino amarillo, quinta squadra spagnola a vincere l'Europa League/Coppa UEFA e rappresentante della più piccola città a vincere un trofeo continentale, battendo il record di Mechelen che durava da 33 anni. A Danzica è Gerard Moreno a sbloccare l'incontro nel primo tempo, venendo raggiunto nella ripresa da Edinson Cavani. Supplementari all'insegna della paura col Manchester United, per lunghi tratti dominatore dell'incontro, arrivato troppo stanco e con Solskjaer a tenersi tutti i cambi per avere i rigoristi freschi. E infatti fa entrare due giocatori al 116' e altrettanti al 120'. Scelta che non paga, dal dischetto sono tutti freddi. Tutti, tranne De Gea che mai si sarebbe aspettato di dover calciare. E Rulli lo ipnotizza. il Villarreal iscrive il suo nome sull'albo d'oro e si qualifica alla prossima Champions League, torneo che avrà ben 5 rappresentanti spagnole.