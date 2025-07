Ufficiale Alvaro Gonzalez riparte dalla terza serie spagnola: l'ex Marsiglia firma col Tenerife

Il Tenerife ha annunciato l’ingaggio per due stagioni del difensore centrale Alvaro Gonzalez Soberón, nato l’8 gennaio 1990 a Potes. Con un lungo e prestigioso percorso tra i professionisti, González approda alla squadra canaria per portare esperienza, solidità e leadership alla retroguardia.

La carriera del centrale spagnolo parla da sola: 233 presenze nella Liga, difendendo i colori di Racing Santander, Real Saragozza, Espanyol (di cui è stato capitano) e Villarreal. A livello internazionale, ha vinto l’Europeo Under 21 con la Spagna nel 2013 e ha disputato competizioni europee di primo livello, tra cui 17 partite in Europa League con il Villarreal e sei in Champions League con l’Olympique Marsiglia, club in cui ha giocato per tre stagioni, diventando anche capitano. In Francia ha disputato 58 partite in Ligue 1, segnando due reti.

Nel suo percorso, anche esperienze fuori dall’Europa: 22 gare con l’Al-Nassr in Arabia Saudita, poi l’avventura al Al-Qadsiah, con cui ha conquistato la promozione, e infine un breve periodo al Johor Darul Ta'zim in Malesia, con quattro partite e due gol nella AFC Champions League Elite. Con una carriera costruita accanto a grandi nomi come Cazorla, Payet, Gerard Moreno e Cristiano Ronaldo, González arriva a Tenerife con entusiasmo e determinazione per guidare il nuovo progetto sportivo