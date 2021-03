De Zerbi è una furia dopo l'harakiri contro il Torino: un 3-2 che ferma le ambizioni neroverdi

Harakiri Sassuolo nella sfida valida per il recupero della 24esima giornata di campionato contro il Torino. Dopo essere stato avanti per 2-0 grazie alla doppietta di Berardi segnata nel primo tempo, nella ripresa i neroverdi hanno mollato il colpo e permesso a Zaza, subentrato e migliore in campo, e ai suoi compagni di ribaltare con un 3-2 siglato al 92' che costringe gli emiliani a tornare a casa con zero punti e ambizioni di nuovo ridimensionate. De Zerbi, tecnico del Sassuolo, a fine partita è stato duro nei confronti dei propri giocatori: "Il Sassuolo parte sempre per salvarsi e per mettere in evidenza i giovani, e a volte i giovani, che hanno talento e ci hanno portato grandi risultati, prendono il Sassuolo come terra di passaggio e antepongono i fatti personali e senza mettere qualcosa in più, ed è una cosa che mi fa arrabbiare e con cui combatto da tre anni". La prossima sfida vedrà i neroverdi sfidare l'Inter capolista, con qualche giovane che, secondo lo stesso De Zerbi, probabilmente ripartirà dalla tribuna dopo il ko contro i granata. Anche Magnanelli ha ribadito il concetto del tecnico, dichiarando: "Sassuolo è una piazza ambita, non è la Cenerentola, è ovvio che meriti rispetto, bisogna cercare di fare qualcosa in più e non essere una terra di passaggio ma sentirsela sulla pelle, come città e società".