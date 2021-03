De Zerbi: "Sassuolo non è terra di passaggio, alcuni giovani capiranno con la tribuna"

vedi letture

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta con grande amarezza la sconfitta rimediata, in rimonta, contro il Torino: “Avendo una squadra giovane non sempre si capiscono le cose al volo. Da che dovevamo chiuderla l’abbiamo riaperta e poi persa per colpa nostra, meritatamente”.

Era la partita del salto, avete fallito?

“Siamo una squadra giovane, i giovani sbagliano più di altri nonostante gli si venga detto tante volte l’importanza della gara. Staranno in panchina o tribuna e capiranno da fuori. Non sono per far crescere tutti ma per mettere il calcio al primo posto, e tutti lo devono fare e se non lo fanno anche io devo portare i risultati e prima del gioco e di tutto il resto c'è l’anima a fare questo sport, siamo fortunati a farlo e non è niente di scontato. Sono molto arrabbiato”.

Il cambio con Peluso da cosa è dipeso?

“Il primo triplice cambio l’ho fatto perché Defrel e Djuricic li avevo visti appannati per chiudere la partita. Ho messo Traore e Boga per chiuderla, hanno provato il tutto per tutto e poi abbiamo messo il quinto difensore come sempre. Ma ci è andata male. Le opportunità per vincere le abbiamo avute e dovevamo chiuderla, o la chiudi o se becchi gol poi la riapri”.

La partita di oggi è cambiata in maniera brusca, una squadra matura l’avrebbe vinta?

“La maturuià viene con età ed esperienza. Il Sassuolo parte sempre per salvarsi e per mettere in evidenza i giovani, e a volte i giovani, che hanno talento e ci hanno portato grandi risultati, prendono il Sassuolo come terra di passaggio e antepongono i fatti personali e senza mettere qualcosa in più, ed è una cosa che mi fa arrabbiare e con cui combatto da tre anni. Far sì che non si pensi che Sassuolo sia una terra di passaggio, Sassuolo è fatta da tanti giocatori seri e vanno fatte le cose nella maniera giusta”.

Ha avuto modo di confrontarsi con la squadra?

“Io di solito non parlo mentre oggi ho già parlato. Non c’era bisogno dicessero niente, dovevano solo ascoltare”.