"Discorso Superlega archiviato", parola di Marotta. Ma in casa Inter resta caldo il tema stipendi

Ennesima giornata calda in casa Inter, quella che si è da poco conclusa. In ballo restano gli scottanti temi legati alla situazione societaria e al taglio degli stipendi chiesto espressamente da Steven Zhang ai giocatori, ma non solo. Da una parte, in merito alla questione stipendi, si è espresso con toni critici l'agente di Bastoni, Tullio Tinti, che ha lasciato intendere un certo malcontento per la proposta della società. Dall'altra è arrivata la carezza di Lautaro Martinez, che ha confermato di voler restare all'Inter anche in caso di addio di Antonio Conte. A proposito del tecnico: ieri non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Roma, una scelta del club che non ha voluto esporlo alla pioggia di domande sul tema stipendi. Da qui le sue parole al media ufficiale della società.

Chi ha parlato, invece, è stato l'ad sport Beppe Marotta. L'occasione è stata la riunione informale tenuta quest'oggi a Milano dalle 20 società di Serie A per parlare degli strascichi legati alla Superlega: "Il discorso Superlega è stato archiviato", ha annunciato il dirigente nerazzurro. Lasciando intendere che l'argomento è oramai superato, anche se non è chiaro se e quali saranno le ricadute sulle tre società inizialmente aderenti (Milan e Juventus, oltre all'Inter).