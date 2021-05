tmw L'annuncio di Marotta dopo la riunione tra i 20 club di Serie A: "Tema Superlega archiviato"

Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni dei media presenti dopo la riunione tenuta quest'oggi a Milano in merito al tema Superlega. L'amministratore delegato dell'Inter ha annunciato una riconciliazione tra i 20 club di Serie A dopo la spaccatura avvenuta a seguito dell'annuncio di Juventus, Inter e Milan di partecipare a questa competizione che ha visto la sua nascita e la sua dipartita nel giro di 48 ore: "Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un'analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse".

Come si traduce?

"Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità".

Che potrebbe essere una riduzione degli stipendi?

"Anche il costo del lavoro sicuramente è una variante che incide molto nell'economia di bilancio".

Quindi anche la Juventus ha fatto un passo indietro?

"Gli aspetti giuridici non competono sicuramente a me. Ripeto, il tema Superlega è stato superato in un clima di grande cordialità".