Doppio colpo Tottenham in casa Juventus: Bentancur è il nuovo mediano di Conte

Non solo Dejan Kulusevski: pesca grande di Fabio Paratici dai giocatori del suo passato, sarà un centrocampista del Tottenham anche Rodrigo Bentancur. Trattativa definita tra Juventus e Spurs, 25 milioni comprensivi di bonus per il nuovo centrocampista di Antonio Conte, che saluterà Tanguy Ndombelé che è sbarcato in serata ieri sera in Francia: tutto pronto per il ritorno all'Olympique Lione. Non solo: a un passo dall'addio c'è anche Giovani Lo Celso, c'è con forza il Villarreal. Per Bentancur visite direttamente in Uruguay dove è impegnato con la Nazionale Celeste.