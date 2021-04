È arrivato l'annuncio: via libera per la finale di Coppa Italia. Oltre 4mila tifosi al Mapei

Mancava soltanto l’annuncio, adesso è arrivato. I tifosi italiani potranno tornare allo stadio. Lo faranno in occasione degli Europei, ma anche prima. E in maniera anche abbastanza simbolica, nella finale di Coppa Italia. Al Mapei Stadium ci saranno oltre 4000 tifosi, a dichiararlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa: “Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo la disponibilità del Governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20 per cento della capienza”. Protocollo ancora da definire, ma vittoria su tutta la linea della FIGC, che si sarebbe accontentata anche di una percentuale inferiore (10-15 per cento) e invece incassa un via libera ben più ampio da parte del governo. Festeggia anche Paolo Dal Pino, presidente di Lega Serie A (che organizza la competizione): “È un segnale verso la normalità di cui tutti abbiamo bisogno. Restiamo fiduciosi di poter aprire gli stadi per le ultime giornate di campionato a mille spettatori in totale sicurezza".