È stato il giorno di Musacchio alla Lazio: Inzaghi accoglie il rinforzo già pronto per la difesa

Un argentino per la difesa della Lazio. Il sedicesimo, per la precisione, nella storia del club biancoceleste. Che oggi ha accolto, in via ufficiale e a titolo definitivo, Mateo Musacchio: il centrale, in arrivo dal Milan, ha sostenuto in mattinata le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai capitolini fino al termine della stagione. Con l'intesa, da formalizzare più avanti, che in realtà il rapporto andrà oltre. Così, Simone Inzaghi, che oggi ha fatto altri passi avanti verso il rinnovo del proprio contratto, a ha da ora a disposizione un sostituto per Luiz Felipe, che fino al recupero esce dalla lista Serie A per fare spazio a Musacchio (in Champions non è detto che succeda la stessa cosa). Un rinforzo pronto, che conosce la Serie A, come ha spiegato il ds Tare prima della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta.