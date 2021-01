Luiz Felipe out, dentro Musacchio. Come cambiano le liste della Lazio tra Serie A e Champions

vedi letture

Sabato, prima di Atalanta-Lazio di campionato, il neo acquisto biancoceleste Mateo Musacchio sarà inserito nella lista "campionato" al posto di Luiz Felipe. La Lazio ha ancora un cambio a disposizione in A, è da sfruttare da febbraio a maggio. Quando sarà pronto Luiz Felipe - tra un paio di mesi, forse meno, si dovrà decidere un taglio. Non sarà escluso Musacchio, la scelta si valuterà a tempo debito, dipenderà da eventuali infortuni (sperando non ci siano) altrimenti rischierà uno dei giocatori meno utilizzati (Pereira potrebbe essere un indiziato). L’arrivo di Musacchio chiude definitivamente le porte a Vavro (utilizzabile solo in Coppa Italia), c’è tempo fino a lunedì per cederlo altrimenti tornerà ai margini.

E in Champions? - Musacchio potrà giocare in campionato da domenica prossima e in Coppa Italia (se la Lazio supererà il turno oggi) non essendoci limiti di utilizzo. Alla chiusura del mercato (1 febbraio) si dovrà fare una scelta anche in Champions: sarà inserito Lulic (al posto di Djavan Anderson così come è avvenuto in serie A) e si dovrà decidere sull’argentino. Contro il Bayern si giocherà il 23 febbraio e il 17 marzo, Luiz Felipe potrebbe farcela per il ritorno. Se Musacchio sarà inserito al posto del brasiliano a fine mercato, non ci sarà più possibilità di cambiare. A meno che non venga tagliato un altro over per garantire il posto a Luiz Felipe nonostante lo stop.