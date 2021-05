Ecco il derby Lazio-Roma, Fonseca: "Abbiamo strategia per vincere. Fiero dei miei due anni qui"

Il derby di Roma, insieme a Juve-Inter, sarà senza alcun dubbio la gara clou di questo 37° turno di Serie A. Una sfida da non sbagliare per entrambe le compagini, che sognano l'una la qualificazione alla prossima Champions (seppur la corsa della Lazio sia ormai assai complicata) e l'altra alla prossima Europa League.

Per presentare il big match in programma stasera alle ore 20:45 allo stadio "Olimpico", nella vigilia di questo venerdì è intervenuto come di consueto l'allenatore giallorosso Paulo Fonseca. Queste le sue principali dichiarazioni in conferenza stampa: "Il ko con l'Inter? Sapevamo come avrebbero giocato. Non abbiamo fatto una gara dove volevamo difenderci bassi, volevamo mantenere l'iniziativa ed è stato così. Abbiamo creato per avere occasioni da gol. È una questione di rischio. Sappiamo che contro l'Inter il contropiede è mortale e qui abbiamo sbagliato. La squadra non ha reagito bene quando perdeva la palla. Penso che l'Inter non abbia creato molto, ma quando lo ha fatto ha segnato".

Ha pensato di affrontare la Lazio diversamente dall'andata?

"Abbiamo preparato la partita strategicamente in modo diverso. Facciamo pressione sul primo momento di costruzione e in questo la squadra è stata poco equilibrata all'andata. Oggi l'abbiamo preparata per non lasciar uscire la Lazio in contropiede".

Che atteggiamento avrete in campo?

"Abbiamo una strategia: vogliamo essere una squadra più equilibrata. Sappiamo che la Lazio è pericolosa in contropiede".

Come si spiega questo divario in classifica con la Lazio?

"Principalmente perché è stata una stagione difficile con infortuni di giocatori importanti. Se avessimo avuto sempre questi calciatori a disposizione, saremmo potuti arrivare in un'altra posizione"

Lascia con qualche rimpianto?

"Io lascio soprattutto con grande orgoglio per questi due anni con la Roma. C'è un sentimento di ingiustizia spesso in questi casi, ma non c'è nel mio caso. Ho avuto sempre rispetto di tutti ed è importante avere questo anche da parte dei tifosi e delle persone che erano qui".

È colpa sua se la squadra non entra motivata in campo?

"Io faccio sempre molte domande ai giocatori. Io sono il principale responsabile di quello che succede. Io procuro sempre soluzioni, quando sbagliamo collettivamente e individualmente sono sempre il primo per non ripetere questi errori".

Tornerà alla difesa a 3 domani?

"No, giocheremo a 4".

A cosa è dovuto il cambio di modulo?

"Io ho sempre detto che abbiamo avuto due modi per preparare questa squadra. La scelta dipende dalla risposta della squadra e dal momento. Ora abbiamo cambiato con Manchester e le risposte sono state positive. Ciò serve a creare nuove dinamiche".

Che emozioni proverà nel derby?

"La motivazione è la stessa del primo derby, cambia il non avere i tifosi. Dico sempre che vivere questi derby è una cosa unica, difficile da spiegare. All'Olimpico non ci saranno i tifosi, che sono molto importanti per noi, ma vogliamo avere la stessa motivazione. Mi aspetto che la squadra sia motivata".

Come sta la squadra?

"Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, ma mi sembra che la squadra sia motivata".