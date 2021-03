Euro Under 21, dopo la prima giornata Germania e Spagna sono già in vetta alla classifica

Partenza di Europeo Under 21 ad handicap per l'Italia, fermata nella gara d'esordio contro la Repubblica Ceca sull'1-1, mentre nell'altra gara del Gruppo B la Spagna regola nella ripresa la Slovenia con un secco 3-0, volando subito in vetta alla classifica del girone. Nulla è compromesso comunque, anche alla luce di una formula che vede qualificarsi le migliori due del girone. Le quattro formazioni torneranno in campo tra tre giorni, con gli Azzurrini attesi dalla sfida alla Spagna.

GRUPPO B

Spagna 3

Italia 1

Repubblica Ceca 1

Slovenia 0

La prima giornata del Girone A vede invece una Germania già davanti a tutti: netto successo maturato nella ripresa contro l'Ungheria con Bote Baku, centrocampista del Wolfsburg, autore di una doppietta. Pari fra Romania e Olanda col pisano Marin in campo in qualità di capitano: al gol di iniziale di Schuurs risponde Ciobanu, quindi tedeschi che salgono a quota tre in classifica seguiti da rumeni e tulipani.