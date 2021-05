Finale Coppa Italia, per l'Atalanta parlano Gasp e Freuler. A Bergamo c'è voglia d'impresa

La vigilia della finale di Coppa Italia dell’Atalanta si è aperta con le parole del presidente Antonio Percassi che fra i tanti temi trattati ha affrontato anche quello legato al mercato e al futuro di Gasperini: “Nessun dubbio. Anzi, magari rinnoviamo”, il pensiero del numero uno atalantino. Il focis si è però immediatamente spostato sulla gara di questa sera contro la Juventus, una partita secca che potrebbe regalare il primo trofeo al suo tecnico. Per provare a battere i bianconeri e portare a casa la Coppa, l’Atalanta avrà a disposizione tutto il gruppo ad eccezione dell’infortunato Kovalenko. In conferenza stampa dal Mapei Stadium lo stesso Gasperini non ha voluto dare in alcun modo indicazioni tattiche o di formazione, ma ha spiegato che difficilmente le due squadre cambieranno lo spartito rispetto a quelle che sono le rispettive qualità e caratteristiche. Ma l’Atalanta ha voglia di fare l’impresa, a prescindere da quello che poi dirà domenica il campionato nell’ultima giornata. Per il Gasp, il successo in Coppa Italia sarebbe la ciliegina, ma la torta è il lavoro e i risultati conseguenti degli ultimi 5 anni di gestione.

La conferenza stampa integrale di Gian Piero Gasperini

Al suo fianco in sala stampa anche Remo Freuler, uno dei leader silenziosi della Dea. Lo svizzero è apparso carico e motivato, rispettoso della Juventus ma per niente intimorito. E anzi, particolarmente voglioso di alzare al cielo quello che anche per lui sarebbe il primo trofeo.