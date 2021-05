live Atalanta, Freuler: "Finale senza favoriti. Ho lavorato tanto per alzare un trofeo"

vedi letture

Con Gian Piero Gasperini, per l’Atalanta in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus c’è Remo Freuler. Di seguito la diretta testuale delle sue parole dal Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Ore 19.22 - Inizia la conferenza stampa

Cosa si prova a giocare una finale così? "Tantissimo. Lavoriamo da anni per alzare un trofeo".

Chi è favorito domani? "Sono partite secche, non c'è un favorito. Se vogliono sentirsi loro per me va bene, ma vogliamo misurarci sul campo e dare il meglio".

Chi verrà a chiedermi la maglia? "E' un giochino che poi fa incazzare i tifosi sui social. Non siamo qua per prendere le maglie, vediamo se qualcuno vorrà la mia".

Il non aver ancora vinto è uno stimolo in più? "Assolutamente, un trofeo è sempre un valore aggiunto. Sono carico, l'alzare un trofeo è un sogno per tutti fin da bambini".

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa finale di coppa Italia? "Siamo cambiati tantissimo, abbiamo una rosa più forte e la consapevolezza di aver già giocato una finale. Siamo migliorati tanto, siamo sicuramente più forti".

Chi temo di più della Juve? "Se ho paura il mister non mi fa giocare. Io non ho paura...".

La presenza del pubblico? "E' bello che ci siano, mi sono mancati tantissimo e speriamo di dargli una soddisfazione".

Già due gol contro la Juve, è uno stimolo in più per me? "No, non è uno stimolo in più. Domani è una finale, questo mi dà uno stimolo in più".

Atalanta più realtà che favola? "Loro hanno igà perso contro di noi, sappiamo qual è la nostra forza. Loro possono pensare che siamo solo una favola, ma noi sappiamo di poter battere chiunque".