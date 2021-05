Finale Coppa Italia, per la Juve parlano Pirlo e Chiellini. Oggi in campo con la nuova maglia

La vigilia della finale di Coppa Italia si è aperta, per la Juventus, con la presentazione delle maglie per la prossima stagione. Un particolare di non poco conto, visto che la divisa del futuro farà il suo esordio proprio questa sera contro l’Atalanta. Nel pomeriggio la squadra si è spostata da Torino a Reggio Emilia, teatro della sfida di questa sera. Riflettori puntati ovviamente su CR7, che alla partenza si è fermato con un tifoso per foto e autografi. Per l’occasione Andrea Pirlo avrà a disposizione l’intero gruppo eccezion fatta per Alex Sandro (squalificato) e Leonardo Bonucci, fermatosi in allenamento durante una partitella. Nella conferenza stampa della sera, tuttavia, il tecnico bianconero non ha voluto dare indicazioni né sulla formazione che manderà in campo, né sui tanti discorsi che ruotano attorno al suo futuro. Inevitabile, però, che il risultato di questa sera (così come quello contro il Bologna) potranno dire qualcosa in più in merito.

La conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo

Al fianco dell’allenatore, dal Mapei Stadium, si è seduto capitan Chiellini. E se fino a poche ore fa esisteva il ballottaggio fra lui e Bonucci, l’assenza del numero 19 spiana la strada al suo impiego al fianco di De Ligt. Per il resto, tanti punti interrogativi. In sala stampa hanno anche fatto presente a Chiellini che quella di oggi potrebbe essere l’ultima finale in bianconero, ma il pensiero per il momento non lo tocca: “Ora voglio vincere il trofeo, a fine stagione faremo le valutazioni del caso”, ha detto il capitano juventino.