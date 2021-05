Juve, presentata la nuova maglia. Sarà indossata domani: Dybala e CR7 tra i testimonial

vedi letture

Le anticipazioni, come sempre, non erano mancate, ma adesso è anche ufficiale. La Juventus ha presentato la prima maglia per la stagione 2021/22. Rispetto al design attuale, le righe tornano a essere più classico. Con la stella e il design pentagonale del leggendario Cammino delle stelle integrato nel tessuto della maglia, poi, rende omaggio ai giocatori iconici che hanno fatto la storia della Juventus, ma anche ai tifosi, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel rendere lo Stadium il simbolo che è oggi.

Sarà indossata domani. L’esordio avverrà subito: in finale di Coppa Italia, i bianconeri vestiranno la nuova casacca svelata oggi. Emblematici i volti scelti per il lancio: McKennie e De Ligt in prima pagina, ma tra i testimonial ci sono anche Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, oltre a Bonucci, Rosucci, Gama, Girelli, Bentancur e Sembrant.