Finita, finalmente, la Sarrinovela. E Lotito già gongola: "La Lazio si merita un tecnico così"

Dopo l'anticipazione social e le parole di Claudio Lotito, con un brevissimo comunicato sul proprio sito ufficiale la Lazio conferma la nomina di Maurizio Sarri a nuovo allenatore della formazione biancoceleste: "La S.S. Lazio annuncia che Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della prima squadra". Si chiude dunque il lunghissimo tormentone legato alla eredità di Simone Inzaghi, affidata all'esperto allenatore di Napoli, reduce da un anno di pausa dopo lo Scudetto vinto con la Juventus, nel quale fu proprio la Lazio a mettere più in difficoltà la squadra bianconera.

Nel giorno dell'annuncio di Sarri come nuovo allenatore della Lazio, il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha voluto accogliere così il nuovo tecnico, con un messaggio al sito ufficiale del club: "La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l'esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere".

Lo staff - Insieme al tecnico Maurizio Sarri, entrano a far parte dello staff tecnico della prima squadra: Giovanni Martusciello, allenatore in seconda; Davide Ranzato e Davide Losi, preparatori atletici; Gianni Picchioni e Marco Ianni, collaboratori tecnici; Massimo Nenci, preparatore dei portieri. Dopo aver annunciato nel pomeriggio Maurizio Sarri come nuovo tecnico, la Lazio ha anche reso noto anche lo staff del tecnico toscano. Confermato come allenatore in seconda il suo storico vice Giovanni Martusciello.