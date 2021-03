Fra recuperi e l'attesa per il rientro di Ibrahimovic: il Milan prepara il big match contro lo United

Lunedì di lavoro per il Milan, che si è ritrovato ieri mattina a Milanello per iniziare la preparazione del prossimo incontro di Europa League a Old Trafford contro il Manchester United (giovedì 11 marzo alle ore 18.55). Presenti a Milanello per seguire la seduta anche Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo il bel successo sul Verona sembra tornato l’entusiasmo in casa rossonera, con la sfida contro i Red Devils che donerà alle prossime giornate il sapore e i ricordi delle grandi sfide passate in Champions League.

In vista della gara di andata contro lo United, Stefano Pioli avrà nuovamente a disposizione Sandro Tonali, Theo Hernandez e con buona probabilità anche Ante Rebic. Dall’infermeria però potrebbero non arrivare notizie positive per Calhanoglu, Bennacer e Mandzukic, i quali saranno comunque valutati giorno dopo giorno (ma il momento buono per il rientro potrebbe essere domenica col Napoli). Quindi Zlatan Ibrahimovic: ieri nuovo controllo, col recupero che procede come da programma. L’idea del Milan è quella di riavere lo svedese per la gara di ritorno contro lo United in programma il 18 marzo o al più tardi per la successiva sfida di campionato contro la Fiorentina.