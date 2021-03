Milan, nuovo controllo per Ibrahimovic. Le ultime da Milano sullo svedese e su Calhanoglu

Ultime su Zlatan Ibrahimovic direttamente da Milano. Oggi, infatti, l'attaccante svedese ha effettuato un ulteriore controllo per valutare lo stato delle sue condizioni fisiche dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori sia contro l'Udinese che contro il Verona. In questo senso, arrivano buone notizie per il Milan: il processo di guarigione di Ibrahimovic procede senza complicazioni (la data per il possibile recupero resta sempre il ritorno col Manchester del 18 marzo o la gara contro la Fiorentina).

Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, invece, il giocatore procede senza problemi con il suo programma di lavoro personalizzato