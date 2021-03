Galliani a cuore aperto dopo il ricovero per il coronavirus: "Ho avuto paura di morire"

"Ho avuto paura di morire". Non usa giri di parole, Adriano Galliani, per raccontare la sua esperienza con il coronavirus. L'amministratore delegato del Monza, che ieri è stato dimesso dal San Raffaele, ha dichiarato a Il Corriere della Sera: "Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno. Dico con molta franchezza che ho temuto di morire.