Galliani racconta: "Berlusconi mi scriveva continuamente, era preoccupato per me"

Nel corso dell'intervista concessa al Corriere della Sera, l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha raccontato il suo periodo in ospedale dopo aver contratto il covid e il rapporto con Silvio Berlusconi: "Mi scriveva continuamente, mi mostrava il suo affetto, era preoccupato per me. Vedevo le sue chiamate anche quando non potevo rispondere per la stanchezza".

Possiamo sapere cosa le scriveva?

"Amore, amore, amore. La mia storia con Berlusconi nasce il 1 novembre del 1979 quando sono stato invitato a casa del presidente. Lo posso dire una cosa: ho vissuto tre delle quattro vite di Silvio Berlusconi. Non sono stato al suo fianco solo nella vita da costruttore. Poi ci sono sempre stato. Quando ha deciso di primeggiare nel settore della televisione ero con lui. E poi ancora nel mondo del calcio. Un giorno, era ancora al Monza, e mi dice così: 'Vogliamo portare il Milan in cima al mondo?'. In tre anni abbiamo vinto la Coppa Intercontinentale. Per non parlare della politica. Nell’autunno del 1993 decide di scendere in campo per salvare il Paese dalla gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto. Il 28 marzo del 1994 è a Palazzo Chigi. E io sono sempre lì".