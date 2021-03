Galliani torna a casa dopo il ricovero in ospedale per Covid: "Ho avuto paura di morire"

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha affidato alle colonne del Corriere della Sera le impressioni legate al suo ricovero per Covid: "Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Pensi che non c’è nemmeno il bagno".

Ha avuto paura?

"Le dico con molta franchezza che ho temuto di morire. Insomma, non è stata una passeggiata di salute. Aggiunga un altro elemento: soffro di claustrofobia. L’ascensore mi dà ansia. Pensi allora cosa possa essere per un claustrofobico non vedere la luce per dieci giorni? Detto questo, mi faccia ringraziare i meravigliosi infermieri, medici. Al San Raffaele ho trovato una umanità pazzesca".