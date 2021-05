Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Commisso decisivo, tutti i dettagli

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Una scelta forte, precisa, chiara, quella del presidente Rocco Commisso che per convincere l’oramai ex tecnico del Napoli si è esposto in prima persona. Con argomenti evidentemente convincenti. La giornata di Gattuso si è aperta col saluto, di cuore, a Napoli e al Napoli. Poi subito dopo l’ora di pranzo ecco la nuova accelerata viola con presidente viola che ha premuto sull’acceleratore dopo il raffreddamento dei giorni scorsi: in un nuovo incontro dopo quelli del recente passato, Ringhio ha così detto sì alla Fiorentina per un biennale con opzione sul terzo anno. Con lui in riva all’Arno arriverà anche il suo staff al gran completo.

Di lì all’ufficialità è stato un passo, con la Fiorentina che così anticipa le mosse di molte altre squadre di Serie A e si porta a casa uno dei tecnici più ambiti d’Italia. Ancora lo stesso Gattuso non ha parlato della nuova avventura fiorentina, mentre il presidente Commisso ha trasmesso tutta la propria soddisfazione con un comunicato sul sito del club: “Ci aiuterà a crescere, sarà importante per il futuro di questa società”.