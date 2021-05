tmw Fiorentina-Gattuso, passi avanti! Si lavora per un biennale con opzione

Prosegue la trattativa fra la Fiorentina e Gennaro Gattuso, dopo l’addio dell’allenatore al Napoli. Le parti sono in continuo contatto nella giornata di oggi e le negoziazioni sono in fase avanzata. La base di partenza, secondo quanto raccolto da TMW, è un contratto biennale con opzione per il rinnovo. I viola hanno, a ora, superato la Lazio anche grazie all'ampia disponibilità sulle scelte tecniche da fare, dallo staff alle garanzie sulla voce in capitolo che Ringhio avrà sul mercato estivo.