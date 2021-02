Dalla Cina con furore. Pellè di nuovo gialloblù oltre 8 anni dopo per aiutare il Parma a salvarsi

Graziano Pellè è un nuovo giocatore del Parma. Ad annunciare il nuovo centravanti gialloblù ci ha pensato il presidente Kyle Krause su Twitter. "Siamo pronti a dare il benvenuto a al nostro sesto e ultimo acquisto. Graziano Pellè al Parma!", è stato il messaggio dell'imprenditore americano a cui ha fatto seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano Pellè (San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2021".

Il classe '85, svincolato dopo l'avventura in Cina con la maglia dello Shandong Luneng, è sbarcato in Italia giovedì pomeriggio e questo venerdì ha superato le visite mediche per poi firmare un contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione. Mister D'Aversa potrà così contare su un terminale offensivo dalla grande esperienza e in cerca di rilancio in patria dopo oltre otto anni ricchi di gol all'estero.

Per Pellè si tratta di un ritorno, visto che l'attaccante aveva già vestito la maglia del Parma nel 2011-2012 (2 gol in 13 presenze) e poi ancora nell'agosto 2012 (una presenza). Prima, appunto, di intraprendere un lungo viaggio calcistico tra Olanda (due stagioni al Feyenoord), Inghilterra (due stagioni al Southampton) e Cina (cinque stagioni con lo Shandong).