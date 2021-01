I fari del Franchi e del mercato saranno tutti puntati su Eriksen. E l'Inter lavora al rinnovo di Lautaro

vedi letture

"Mi aspetto delle grandi risposte da Eriksen nel ruolo di playmaker davanti alla difesa". Firmato, Antonio Conte. Ha sorpreso un po' tutti il tecnico nerazzurro nelle dichiarazioni della vigilia di Fiorentina-Inter, gara che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia. Una competizione che a più riprese è stata sottovalutata dalle squadre di Serie A, soprattutto nelle fasi iniziali. Ma che anche per via della posizione in campo del danese questa sera avrà un motivo di attenzione in più. Già perché Conte ha ammesso di aver lavorato e di aver provato il giocatore in allenamento in quella che solitamente è la posizione di Brozovic e se le risposte del campo dovessero essere quelle attese, forse potrebbe addirittura nascere una nuova storia. Che Eriksen sia sul mercato è un dato di fatto. Ma al momento di club realmente interessati e pronti a spendere non c'è traccia. A questo vanno aggiunte le difficoltà, o per meglio dire l'impossibilità dell'Inter di fare acquisti e la richiesta di Conte di avere un rinforzo dal mercato in quella posizione. Un Paredes, tanto per intenderci. Ecco perché la prova di Eriksen contro i viola potrebbe dare segnali importanti in un senso o nell'altro.

Turn over con sguardo al campionato - La squadra nerazzurra intanto è partita ieri nel tardo pomeriggio per Firenze con conte che, oltre ad Eriksen, proporrà turn over un po' in tutti i reparti. Assenti per infortunio D'Ambrosio, Darmian, Pinamonti e Vecino, dal primo minuto ci saranno salvo sorprese Ranocchia, Kolarov, Sensi, Perisic e Alexis Sanchez.

Rinnovo Lautaro - Oltre alle questioni di campo e di mercato, in casa Inter c'è spazio anche per i rinnovi. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato dei contatti per il prolungamento di Bastoni, ma oltre al difensore i dirigenti nerazzurri proseguono le trattative con l'entourage di Lautaro Martinez. Nuovi contatti sono previsti tra fine gennaio e i primi di febbraio e lì si discuterà anche della clausola, ma l'intenzione delle parti sembra convergere sul prolungamento con adeguamento per il Toro.