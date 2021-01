Coppa Italia, Inter a Firenze senza Darmian, Pinamonti e Vecino. Nessun problema per Vidal

L'Inter è partita alla volta di Firenze in vista dell'impegno di domani in Coppa Italia, gara secca degli ottavi di finale. Antonio Conte - riporta fcinternews.it - non recupera nessuno degli infortunati: oltre a D'Ambrosio, che ne avrà per circa un mese, restano a Milano anche Darmian (ko con la Roma), Pinamonti e Vecino. Nessun problema, invece, per Vidal, anche lui uscito acciaccato dal match dell'Olimpico.