Manita Spagna, ora tocca la Croazia. La Slovacchia si autoelimina da Euro 2020

vedi letture

Al terzo tentativo la Spagna trova il successo e strappa il pass per gli ottavi di finale, schiantando la Slovacchia e spedendola addirittura a casa. A "La Cartuja" è un'abbuffata di reti, finisce 0-5, come se la Spagna dovesse riprendersi con gli interessi i gol mancati contro Svezia e Polonia. Due autoreti (Dubravka e Kucka) aprono e chiudono la partita, in mezzo le reti di Laporte, Sarabia e Ferran Torres. Spicca la prestazione di Sergio Busquets, eletto star of the match al suo ritorno in campo dopo essere stato positivo al Covid. Lacrime per il centrocampista, emozionato al termine della partita. Unica nota stonata, l'ennesimo errore su rigore da parte di un giocatore: stavolta tocca a Morata. Sono cinque esecuzioni dal dischetto fallite consecutivamente, considerando tutte le competizioni, da parte dalla Spagna. Il successo della Svezia contro la Polonia porta la Roja a doversi accontentare del secondo posto. La Spagna affronterà agli ottavi di finale la Croazia, si giocherà a Copenaghen lunedì 28 alle ore 18. La Slovacchia, che si trovava in una buona posizione di classifica, saluta clamorosamente la competizione per differenza reti: tra le terze classificate fin qui è la peggiore.