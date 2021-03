Il bis di Gasperini: seconda Panchina d'Oro consecutiva: "Ancora più bella della prima"

Gian Piero Gasperini ha vinto per il secondo anno consecutivo la Panchina d'Oro e ha parlato del premio ricevuto quest'oggi direttamente da Demetrio Albertini: “Questa Panchina d’oro la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra. Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quello conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’oro è ancora più bella. Anche nelle difficoltà siamo riuscita a essere una squadra ancora più unita: prima, quando ci siamo fermati, e poi quando siamo ripartiti, disputando una serie di incontri ravvicinati. Abbiamo giocato pensando molto al dolore che ha colpito Bergamo e alle persone che tifavano Atalanta e che ci hanno lasciato: è stata una spinta forte per la squadra, per dare sempre il meglio”.

La top 5 E' stata resa nota la classifica finale della Panchina d'Oro, il riconoscimento destinato al miglior allenatore della stagione 19/20: Gian Piero Gasperini ha vinto per il secondo anno consecutivo, totalizzando 28 voti a suo favore. Sul podio si sono posizionati due tecnici rivelazione come Ivan Juric del Verona e Roberto De Zerbi del Sassuolo, rispettivamente con 7 e 5 punti, poi Simone Inzaghi, tecnico della Lazio e infine Maurizio Sarri, che nella passata stagione ha vinto lo scudetto con la Juventus.