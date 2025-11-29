Il Cesena batte il Modena e lo aggancia in classifica: vola la squadra di Mignani
Il Cesena si aggiudica lo scontro d’alta quota contro il Modena con un prezioso 1-0. Decisiva la rete di Blesa allo scadere del primo tempo, arrivata dopo il rigore fallito da Gliozzi per gli ospiti. Con questo successo, la squadra di Mignani raggiunge proprio il Modena a quota 26 punti.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Cesena-Modena 1-0
43' Blesa
Sabato 29 Novembre 2025
Ore 15.00 Empoli - Bari
Ore 15.00 Pescara - Padova
Ore 15.00 Reggiana - Frosinone
Ore 15.00 SudTirol - Avellino
Ore 15.00 Venezia - Mantova
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26*
Cesena 26*
Frosinone 25
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13**
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in più
** una partita in meno
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.