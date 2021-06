Il Covid-19 chiude anzitempo l'Europeo di Cancelo. Al suo posto il milanista Dalot

Continua ad allungarsi la lista dei calciatori convocati per Euro2020 che risultano positivi al Covid-19. L’ultimo in ordine cronologico ad essere stato messo fuorigioco dal Coronavirus è Joao Cancelo, terzino portoghese del Manchester City con un passato in Italia tra Inter e Juventus. Al suo posto il ct del Portogallo campione d’Europa uscente ha deciso di convocare Diogo Dalot, laterale di proprietà del Manchester United ma nell’ultima stagione in prestito al Milan. Il giocatore arriverà in Ungheria, sede del ritiro lusitano da Dubai dov’era in vacanza con la fidanzata.