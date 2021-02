Il gong del mercato... del Cagliari: Ounas parte, ma arriva Rugani. Oggi tocca a Schone

Un addio e un'entrata per il Cagliari nell'ultimo giorno di mercato: Adam Ounas lascia il Cagliari per andare al Crotone, sempre in prestito dal Napoli. Per un attaccante che non ha sfondato, ecco in arrivo un rinforzo importantissimo per la difesa: dalla Juventus, pur se in prestito al Rennes nella prima parte di stagione, è arrivato Daniele Rugani, un aiuto davvero prezioso per la fase difensiva dei rossoblù di Sardegna.

SCHONE - Oggi il presidente del Cagliari Tommaso Giulini volerà in Olanda con l'intento di convincere Lasse Schone a vestire la maglia dei sardi. Il numero uno dei cagliaritani proporrà un contratto molto importante per riportare il calciatore che si è svincolato dal Genoa e che si sta allenando da settimane con l'Ajax, suo ex club.