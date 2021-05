Il Napoli scaccia via i fantasmi, Fiorentina battuta 2-0: "Adesso l'ultima spinta..."

Il Napoli al Franchi ha ottenuto una vittoria importantissima. Contro la Fiorentina, in una gara valida per la penultima giornata di campionato, la squadra di Gattuso ha vinto 2-0 grazie a due gol realizzati nel secondo tempo. Non è stato un successo semplice, la squadra di casa durante la prima ora s'è chiusa piuttosto bene e solo il rigore concesso da Abisso per trattenuta in area di Milenkovoc su Rrahmani ha permesso a Gattuso e ai suoi ragazzi di sbloccare definitivamente una partita poi chiusa dal tiro di Zielinski deviato da Venuti.

Il migliore in campo è stato Victor Osimhen, che a fine partita sui suoi canali social ha scritto: "Ok ragazzi, ora manca solo un'ultima spinta". Dello stesso tenore il messaggio di Aurelio De Laurentiis, che con un tweet ha chiesto ai suoi di non abbassare la guardia in vista dell'ultimo match contro l'Hellas Verona: "Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre". Non ha parlato Gattuso visto che la squadra resta in silenzio stampa.