Il Napoli si autosabota e dice addio alla Champions. Ufficiale la rottura con Gattuso

Si conclude con il più amaro degli epiloghi il campionato del Napoli. La vittoria contro un Verona in calo vertiginoso pareva poco più di una formalità, e invece l'uno a uno ha spazzato via nel più brutale dei modi il sogno Champions.

Irriconoscibile la squadra di Gattuso, attanagliata dalla frenesia e dalla preoccupazione. Il risultato è un uno a uno impregnato di rammarico e delusione.

Non riesce dunque l'attracco alla zona Champions a Gattuso, che vede calare il sipario sulla sua avventura in Campania. L'addio era annunciato, ed è stato ratificato dal tweet in serata di De Laurentiis: "Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli", ha scritto il patron azzurro.