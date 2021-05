Le pagelle del Napoli - Hysaj, che disastro. Lozano spento, si salvano solo Meret e i centrali

NAPOLI-HELLAS VERONA 1-1

Marcatori: 60' Rrahmani (N), 69' Faraoni (H)

Meret 6 - Perfetto sui cross: li legge tutti, facendoli suoi. Uscite precisissime. Esente da colpe sul gol.

Di Lorenzo 5,5 - Ci mette tanto, troppo tempo per prendere le misure a Lazovic, che per più di un tempo va via tante volte. Poca spinta anche in fase offensiva.

Manolas 6,5 - Non sbaglia praticamente nulla per tutta la gara. Sfrutta la sua velocità per compiere chiusure importanti sia da un lato che dall'altro del campo.

Rrahmani 7 - Provvidenziale per due volte nella stessa azione contro Kalinic. Esce spesso dai blocchi, difendendo con aggressività. Buona la prima da ex contro l'Hellas Verona.

Hysaj 4,5 - Suo l'errore che causa il gol di Faraoni: si fa sorprendere alle spalle, com'era già accaduto contro il Napoli, e il Verona trova il pari. Dal 71' Mario Rui 5 - Entra e combina solo pasticci, sbagliando anche cross e lanci.

Fabian Ruiz 5 - "Stai camminando", gli urla più di una volta Gattuso dalla panchina. E l'allenatore ha ragione. Quando la palla arriva a lui, il gioco rallenta. All'opposto rispetto a ciò che dovrebbe accadere con uno della sua qualità.

Bakayoko 5 - Lento e macchinoso nel giropalla. Schierato per dare maggiore fisicità, non è in serata e perde anche diversi contrasti. Dall'81' Petagna s.v.

Lozano 4,5 - Di solito quando parte palla al piede è imprendibile. Oggi il motore è fuori giri e non gli riesce neanche un dribbling. Spento. Dal 67' Politano 6 - E' l'unico che ci prova sul serio nel finale. In pieno recupero va vicino al gol con una bella iniziativa.

Zielinski 5 - Quando non è ispirato lo si vede subito. Nessun guizzo e tanta fatica negli uno contro uno che l'Hellas Verona predilige. Dal 72' Mertens 5 - Non entra bene, praticamente non riesce mai ad incidere.

Insigne 5,5 - Troppi errori d'appoggio, a volte anche banali. Sua la palla gol più importante (gol a parte), ma non basta. Stanco, evidentemente.

Osimhen 5 - Troppo isolato e servito malissimo. Gara complicata per lui, come all'andata. Non calcia mai in porta.

Gennaro Gattuso 5 - Meno fraseggio e più palle in verticale, la prepara così e fa bene dal punto di vista logico. Ma il suo Napoli non trova mai le misure giuste e paga la disattenzione di Hysaj in difesa. L'ultima sulla panchina del Napoli è da dimenticare per Ringhio.