Il Parma ci prova, ma non ha neanche il coltello tra i denti. Brugman illude, KO a Torino

Il Parma ci ha creduto. Ma per troppo poco tempo. Il gol di Gaston Brugman, autore di una meravigliosa punizione e comunque migliore in campo dei ducali, ha aperto la partita contro la Juventus e fatto sognare l’impresa a Torino. Il vantaggio è durato venti minuti, poi il gol prima dell’intervallo ha mandato a terra il morale della truppa di Roberto D’Aversa, che lascia lo Stadium con una sconfitta per 3-1 e una classifica ancora più precaria. “È mancata cattiveria, ma questa è una costante”, spiega il tecnico emiliano dopo il KO. Una brutta notizia, per una squadra che come minimo dovrebbe chiudere la stagione col coltello fra i denti. Anche se l’impresa è impossibile. Giocare bene non basta, il vantaggio neanche: alla fine arriva l’ennesima rimonta. E la classifica rispecchia il valore dei crociati.