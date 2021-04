live Parma, D’Aversa: "Il gol a fine primo tempo ha inciso sul risultato. Troppe rimonte subite"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

23:00 - Roberto D’Aversa commenta la sconfitta per 3-1 del Parma contro la Juventus all’Allianz Stadium nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore gialloblu in diretta.

23:14 - D’Aversa prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cosa le lascia questa partita? Come mai Gervinho e Pellè titolari?

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove abbiamo lavorato bene sia in fase difensiva che offensiva portando intensità. Il gol subito a fine primo tempo è dato da errori che continuiamo a fare e credo che abbia inciso sul secondo tempo e sul risultato finale. Le scelte iniziali: Mihaila non si è allenato tutta la settimana ed è disponibile per una mezz’oretta, la scelta è ricaduta su Gervinho che ha fatto una buona gara in fase difensiva. Per quanto riguarda Graziano, Cornelius non può affrontare tre partite in una settimana”.

Quanto rammarico c’è per le rimonte e quanta serenità avete ancora in spogliatoio?

“Il fatto di aver perso uno scontro diretto e la percentuale del raggiungimento della salvezza diminuito, mi auguravo potesse far affrontare la gara in maniera serena. Sotto questo punto di vista credo che in questo momento nel 2021 questa squadra ha perso 19 punti in rimonte, se avessimo avuto la bravura di preservare un risultato positivo la classifica sarebbe stata diversa. In cinque circostanze abbiamo subito rimonte clamorose. Se questo è accaduto è perché qualche lacuna l’abbiamo e siamo i responsabili”.

23:19 - Termina ora la conferenza stampa di Roberto D'Aversa.