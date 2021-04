Il primo rinnovo pesantissimo è a segno: Ibrahimovic e il Milan, avanti insieme

Ci siamo: Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Per il rinnovo, manca solo l'annuncio. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi e va a confermare il trend positivo delle trattative per il nuovo accordo tra lo svedese e il club rossonero. Non solo: Ibra andrà di fatto a percepire uno stipendio simile a quello ora percepito ma arricchito da bonus e obiettivi. In soldoni: più gioca, più segna, più vince, più guadagna. Ibrahimovic scommette sulla sua longevità, sulla sua capacità di superare e sopportare anche un ostacolo inevitabile nella carriera di ogni calciatore. L'età. E per il rinnovo manca un annuncio che potrebbe arrivare già in settimana.