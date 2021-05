Il PSG forte su Hakimi, 70 milioni per l'Inter. Florenzi o Emerson Royal per sostituirlo

In casa Inter un big potrebbe partire per questioni di bilancio e tutti gli indici portano ad Achraf Hakimi, terzino marocchino sul quale c'è il Paris Saint Germain. La trattativa sembra essere in stato avanzato, con i nerazzurri che potrebbero incassare tra i 60 e i 70 milioni, bonus compresi.

Il nome in pole per sostituire l'ex Dortmund è quello di Alessandro Florenzi: il PSG non eserciterà il riscatto dell'esterno romano, che tornerà dunque in giallorosso. I nerazzurri si erano mossi già tempo fa per lui, e l'interesse resta intatto. L'altro nome è quello di Emerson Royal, esterno del Barcellona valutato circa 20 milioni di euro. Lo stesso giocatore però ha tenuto a precisare che il Barça punta molto su di lui.