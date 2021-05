Inter, Emerson Royal è profilo scelto per l'eventuale sostituzione di Hakimi

Emerson Royal è il nome individuato dall'Inter per la sostituzione di Achraf Hakimi: l'esterno di scuola Real è infatti oggetto di una offerta molto importante del PSG e in casa nerazzurra, rivela Sky, le idee sono molto chiare per la sua sostituzione. L'esterno del Barcellona costerebbe circa 20 milioni e avrebbe caratteristiche ideali per il modo di giocare di Inzaghi.