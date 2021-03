Il rinvio di Inter-Sassuolo, Dybala e il futuro di Ronaldo: Pirlo a 360° prima di Juve-Benevento

Il rinvio dell’Inter, le condizioni di Dybala e il futuro di Ronaldo. Alla vigilia della gara contro il Benevento, nella quale la Juventus conta di tenere vivo il discorso scudetto, Andrea Pirlo affronta tanti temi in conferenza stampa. Quello della disparità oggettiva creata nel campionato: “Come siamo andati a giocare noi e altre squadre con dei malati. Sono state fatte però delle cose diverse in questo caso perché è intervenuta l'Asl e quindi prendiamo questa decisione. Capita purtroppo in un momento positivo per l'Inter che avrà l'opportunità di recuperare i malati nella sosta e avrà anche la possibilità di lavorare non mandando i giocatori in nazionale. Su questo punto sono stati anche fortunati”. Ma anche il tema doloroso della delusione italiana in Europa: “Non vinciamo più di dieci anni, bisogna prepararsi per il futuro”. E poi Dybala (“avrà un paio di settimane per mettersi in forma”) ma anche il futuro di Ronaldo: "Ronaldo ha ancora un anno di contratto e quindi siamo felici possa continuare a giocare con noi”.

Qui tutte le parole di Pirlo alla vigilia di Juventus-Benevento.