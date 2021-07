Il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio: visite e foto per il brasiliano. Manca solo l'ufficialità

Manca solo l'ufficialità ma Felipe Anderson può già ritenersi un giocatore della Lazio, per quella che sarà la sua seconda avventura in biancoceleste. Il calciatore classe '93 è sbarcato nella Capitale nella mattinata di ieri, per sostenere le visite mediche con i biancocelesti e ha terminato i test intorno alle 16.15. Per il brasiliano subito il viaggio verso il ritiro di Auronzo di Cadore, dove ad attenderlo c'era la squadra e ovviamente Maurizio Sarri, ansioso di poter lavorare con un calciatore che ha elogiato apertamente nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico biancoceleste. Dopo il suo sbarco a Fiumicino Felipe Anderson ha subito twittato un "ciao" al club, pronto a tornare a indossare la maglia che aveva già vestito dal 2013 al 2018. Attesa dunque per le prossime ore l'ufficialità, con i capitolini che a causa dell'indice di liquidità dovranno prima fare cassa e poi potranno annunciare il suo ritorno.