Il Torino corre verso la salvezza grazie alla cura Nicola: gli attaccanti granata ribaltano la Roma

Torino spera, e buona parte del merito è di Davide Nicola, oltre ai rinforzi arrivati nel mercato di gennaio, come quei Sanabria e Mandragora risultati tra i migliori in campo nella vittoria in rimonta ai danni della Roma che vale un pizzico di tranquillità in più nell'ambiente granata, già proiettato ad un finale di stagione che nelle speranze dovrebbe portare una salvezza tranquilla, o quantomeno l'uscita definitiva da un momento prolungato che stava diventando infinito. Questo è più o meno anche quanto trasmesso dal presidente Cairo a fine gara. L'allenatore ringrazia i suoi tre attaccanti, di cui due a segno e il terzo il solito, generosissimo Gallo, e mette in cassaforte i tre punti, spronando allo stesso tempo i suoi ragazzi a non fermarsi, per dare quella continuità che manca da troppo. Non solo le punte, però: come da lui stesso sottolineato, Nicola può abbracciare anche un Verdi rispolverato nel ruolo di mezzala.