Torino, Nicola esulta: "Vedo crescere questo gruppo, ma è ora che non dobbiamo mollare"

Può giustamente esultare Davide Nicola, perché il suo Torino si è preso tre punti importantissimi andando a ribaltare la Roma nel secondo tempo, per vincere col risultato di 3-1. Il tecnico granata ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Sono felice per questo gruppo che vedo crescere giorno per giorno, acquisendo sicurezza, qualità ed entusiasmo. Grazie ragazzi, ma è proprio adesso che non bisogna mollare, perché ci aspetta una settimana tostissima. Stringiamo i denti e facciamoci trovare pronti!", è quanto ha scritto. Di seguito il post originale.