Tre punti sudati e fondamentali per il Torino: Cairo scende in campo dalla squadra a fine gara

vedi letture

Contro la Roma sono arrivati tre punti di fondamentale importanza nella corsa salvezza del Torino, che adesso ha agganciato in classifica Benevento e Fiorentina a quota 30 punti. Per sottolineare il peso di questo successo, a fine partita anche il presidente granata Urbano Cairo è sceso sul rettangolo di gioco per complimentarsi in prima persona e manifestare vicinanza concreta alla sua squadra.