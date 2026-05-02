Il Venezia torna in Serie A! Dodici mesi dopo Stroppa compie la missione dei lagunari
Dodici mesi dopo per il Venezia è di nuovo Serie A. La formazione lagunare con il 2-2 del 'Picco' contro lo Spezia conquista il pass per la massima serie dopo averla abbandonata la scorsa primavera a causa di un ko all'ultima giornata contro la Juventus. Di seguito lo speciale di TMW sulla promozione dei veneti:
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Giovanni Stroppa porta il Venezia in Serie A: è la 4ª in carriera. La 2ª consecutiva - Clicca qui!
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